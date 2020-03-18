“Аэрофлот” отменил ряд рейсов Москва-Ереван и Ереван-Москва

Следуя ограничению авиасообщения между Арменией и Россией авиакомпания “Аэрофлот” внесла изменения в график полетов в направлении Еревана в период с 18 по 28 марта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства России в Армении в Facebook.

Авиакомпания сообщает, что в период с 19 по 28 марта отменены рейсы SU1868 Москва-Ереван, которые должны были вылетать в 20: 40 и SU1966 Москва-Ереван в 23: 20. С 20 по 28 марта отменены рейсы SU1869 (вылет из Еревана в 02: 55) и SU1967 (вылет из Еревана в 04:55).

Несколько рейсов, запланированных на 23 - 28 марта, вылетающих из Москвы SU1858 (вылет из Москвы в 06:30) и SU 1862 (вылет из Москвы в 16:40), а также рейсы SU1859 (вылет из Еревана в 11:20) и SU1863 (вылет в 21:35).

Обмен и возврат билетов на отмененные рейсы возможен без штрафов.

Ранее сообщалось, что Армения и Россия из-за коронавируса прекращают авиасообщение на две недели.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.