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На счет, открытый для предотвращения коронавируса, за один день было перечислено более 43 млн драмов

На счет, открытый для предотвращения коронавируса, за один день было перечислено более 43 млн драмов

На расчетный счет, открытый для оказания финансовой помощи с целью предотвращения и преодоления коронавирусной инфекции, за один день было перечислено 43 млн 121 тысяч драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

“Министерство финансов Армении сообщает, что поступления на счет 900005001947, открывшийся в казначействе 17.03.2020 г. для оказания финансового содействия борьбе по предотвращения и преодолению коронавирусной инфекции COVID-19, по состоянию на 14:00   18.03.2020 г. составили 43 млн 121 тыс. драмов, общее количество поступлений – 218”, - говорится в сообщении правительства Армении.


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БелТА


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