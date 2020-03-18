На счет, открытый для предотвращения коронавируса, за один день было перечислено более 43 млн драмов

На расчетный счет, открытый для оказания финансовой помощи с целью предотвращения и преодоления коронавирусной инфекции, за один день было перечислено 43 млн 121 тысяч драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

“Министерство финансов Армении сообщает, что поступления на счет 900005001947, открывшийся в казначействе 17.03.2020 г. для оказания финансового содействия борьбе по предотвращения и преодолению коронавирусной инфекции COVID-19, по состоянию на 14:00 18.03.2020 г. составили 43 млн 121 тыс. драмов, общее количество поступлений – 218”, - говорится в сообщении правительства Армении.