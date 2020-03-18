Тренер “Арсенала” хочет продать Мхитаряна

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета в следующем сезоне не видит в составе своей команды полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», Calciomercato пишет, что испанский тренер к следующему сезону хочет сделать серьезное приобретение, и сумма, полученная от продажи Мхитаряна, поможет ему в этом вопросе. Сейчас “Рома” и “Арсенал” ведут переговоры о трансфере Мхитаряна.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале текущего сезона присоединился к “Роме”, в которой он выступает на правах аренды на один год.