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Министерство здравоохранения о состоянии с коронавирусной болезнью в Армении

Министерство здравоохранения о состоянии с коронавирусной болезнью в Армении

С целью предотвращения короавирусной болезни COVID-19 в Республике Армения осуществляются все необходимые профилактические противоэпидемические мероприятия, начиная с пункта пропуска через государственную границу и заканчивая лабораторными исследованиями.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, по сей день  проведено 813 исследований, 84 из которых с положительным результатом, 1 – выздоровел.

Данные эпидемиологического анализа показывают, что 72 случая взаимосвязаны с двумя первыми.


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