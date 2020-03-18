Министерство здравоохранения о состоянии с коронавирусной болезнью в Армении

С целью предотвращения короавирусной болезни COVID-19 в Республике Армения осуществляются все необходимые профилактические противоэпидемические мероприятия, начиная с пункта пропуска через государственную границу и заканчивая лабораторными исследованиями.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, по сей день проведено 813 исследований, 84 из которых с положительным результатом, 1 – выздоровел.

Данные эпидемиологического анализа показывают, что 72 случая взаимосвязаны с двумя первыми.