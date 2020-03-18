Армен Саркисян свою месячную зарплату перечислил на счет, открытый для борьбы с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян перечислил свою месячную зарплату на специальный счет, открытый с целью предотвращения и содействия преодолению коронавирусной болезни.

Как передает «Арменпресс», информация была опубликована на странице аппарата президента Армении в Facebook.

“В поддержку борьбы с коронавирусным заболеванием президент республики Армен Саркисян свою месячную зарплату - 1 млн 017 тыс. 556 драмов перечислил на специальный счет, открытый с целью содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на профилактику и преодоление коронавирусного заболевания”, - говорится в сообщении.