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Армен Саркисян свою месячную зарплату перечислил на счет, открытый для борьбы с коронавирусом

Армен Саркисян свою месячную зарплату перечислил на счет, открытый для борьбы с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян перечислил свою месячную зарплату на специальный счет, открытый с целью предотвращения и содействия преодолению коронавирусной болезни.

Как передает «Арменпресс», информация была опубликована на странице аппарата президента Армении в Facebook.

“В поддержку борьбы с коронавирусным заболеванием президент республики Армен Саркисян свою месячную зарплату - 1 млн 017 тыс. 556 драмов перечислил на специальный счет, открытый с целью содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на профилактику и преодоление коронавирусного заболевания”, - говорится в сообщении.


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