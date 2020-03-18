“Telcell” перешел на дистанционный режим работы

В условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате эпидемии коронавируса, компания “Telcell” перешла к дистанционному режиму работы с соблюдением всех мероприятий по обеспечению бесперебойной работы системы.

Обслуживающий персонал терминалов “Telcell” строго соблюдает все меры безопасности и профилактики, включая ежедневное измерение температуры. Инкассаторские и технические услуги разделены на две группы, исключая общение друг с другом.

Сотрудники центра расчета наличных денег постоянно находятся в защитной форме, территория периодически дезинфицируется.

Всеми необходимыми предметами обеспечения безопасности зоровья обеспечены и сотрудники компании в государственных учреждениях, которые помогают клиентам при госуплатах.

Временно прекращена деятельность филиалов, чтобы исключить непосредственное общение и скопления людей на малых территориях. Действует только филиал “Маштоц”, расположенный по адресу Маштоца, 5, во все дни недели с 10: 00 до 22: 00.

Учитывая целесообразность безналичного способа платежей и беспрецедентный рост числа пользователей приложения “Telcell Wallet”, были проведены технические работы по увеличению числа серверных узлов. До 31 марта установлен 0% - ный режим платежей и погашения кредитов за государственные услуги.

“Пандемия коронавируса стала вызовом для каждого из нас, а также и для бизнеса. В условиях такого кризиса лучшим лекарством являются ответственность и самоорганизация каждого из нас. Я благодарен всем членам нашей большой команды за профессиональное поведение и знание своего дела. Уверен, что мы все с честью преодолеем этот кризис, будьте здоровы”, - сказал генеральный директор ЗАО “Telcell” Арам Азатян.