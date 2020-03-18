ОАЭ предоставили Ирану 32 тонны медицинских принадлежностей и другого оборудования

В поддержку борьбы с коронавирусом нового типа Объединенные Арабские Эмираты направили в Иран два самолета, которые доставили медицинское и другое оборудование.

Два самолета, вылетевшие из Абу-Даби, перевезли более 32 тонн аксессуаров, в том числе перчатки, маски и другое защитное оборудование.

За последние дни это второй случай предоставления ОАЭ помощи Ирану.

В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения 3 марта ОАЭ направили в Иран 7,5 тонн грузов с медицинскими принадлежностями. Кроме того, в Иран направлены пять специалистов организации, чтобы помочь 15 тысячам сотрудников сферы здравоохранения.

Комментируя предоставление помощи, госминистр по международному сотрудничеству Рим бинт Ибрагим аль-Хашеми отметил: “Усилия ОАЭ по оказанию второй медицинской помощи Ирану отражают гуманитарные принципы, на основе которых была создана наша страна”.

Он также добавил, что необходимо оказывать помощь, чтобы спасти жизнь тех, кто находится в беде.

Объединенные Арабские Эмираты после вспышки нового коронавируса в городе Ухани предоставили медицинское оборудование и Китаю, в том числе маски и перчатки. А также направили в Афганистан 20 тысяч тестов и оборудование для исследования тысяч людей.

Инициатива была реализована в рамках сотрудничества ОАЭ со странами, в которых отмечена вспышка коронавируса и направлена на укрепление мировых усилий по ограничению распространения вируса.

Примечательно, что 4 марта ОАЭ из провинции Хубэй в Абу-Даби доставили 215 граждан дружественной страны, где они до возвращения на родину будут получать необходимую медицинскую помощь.