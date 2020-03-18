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Автодорога Гюмри-Ашоцк временно закрыта

Автодорога Гюмри-Ашоцк временно закрыта

Из-за сильной метели и недостаточной видимости на автотрассе Гюмри-Ашоцк есть накопленные машины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, в целях безопасности дорога временно закрыта.


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