В “Норке” скончался пациент с двусторонней пневмонией: у него не обнаружено коронавируса

17 марта в инфекционную больницу “Норк” была доставлена пациентка с диагнозом “отек легкого, двусторонняя пневмония, легочная недостаточность”, у которой подозревалась и коронавирусная болезнь. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Был проведен забор проб, результат теста на коронавируса оказался отрицательным. В то же время были проведены необходимые процедуры сердечно-легочной реанимации, была привлечена дополнительная бригада, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось”, - написала Никогосян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.