Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, в некоторых местах – метель

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, в некоторых местах – метель

По положению на 11:50 18-го марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время. Дорога Гюмри-Ашоцк закрыта из-за метели. Есть накопление около 50 автомобилей. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом. Труднопроходимы также автодороги села Амасия Ширакской области.

В Тавушской области, в городе Артик Ширакской области, в селах Ашоцк, Амасия, в Джермуке Вайоц Дзорской области, в городах Ванадзор, Ташир, Степанаван Лорийской области, Гаваре, Мартуни, Чамбарак Гегаркуникской области, Апаране Арагацотнской области и Арагаце идет снег. На автодорогах Лорийской области местами гололедица. На участке Сараван-Зангер – туман, в городе Гюмри Ширакской области, в селах Ахурян, Амасия, Кармраван - метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации