Назначен начальник военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер- министра
12:31, 18 Март, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Диана Заргарян назначена начальником управления военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер-министра.
Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на сайте e-gov.am.
“Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 3 статьи 16 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 Приложения к решению правительства Республики Армения N 1554-н от 27 декабря 2018 года и заявление Дианы Заргарян
- Назначить Диану Заргарян начальником управления военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер-министра (код должности - 06-Г25-30-Г2-1)
- Установить ставку должностного оклада Дианы Заргарян в соответствии с Законом Республики Армения “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”, - отмечено в решении премьер-министра.
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