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Назначен начальник военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер- министра

Назначен начальник военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер- министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Диана Заргарян назначена начальником управления военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер-министра.

Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на сайте e-gov.am.

“Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 3 статьи 16 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 Приложения к решению правительства Республики Армения N 1554-н от 27 декабря 2018 года и заявление Дианы Заргарян

  1. Назначить Диану Заргарян начальником управления военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер-министра (код должности - 06-Г25-30-Г2-1)
  2. Установить ставку должностного оклада Дианы Заргарян в соответствии с Законом Республики Армения “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”, - отмечено в решении премьер-министра.

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