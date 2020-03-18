Назначен начальник военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер- министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Диана Заргарян назначена начальником управления военной безопасности офиса Совета безопасности аппарата премьер-министра.

Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на сайте e-gov.am.

“Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 3 статьи 16 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 Приложения к решению правительства Республики Армения N 1554-н от 27 декабря 2018 года и заявление Дианы Заргарян