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Благотворительные столовые закрыты: питание будет доставляться по месту жительства бенефициаров

Благотворительные столовые закрыты: питание будет доставляться по месту жительства бенефициаров

В сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов Армении, организация “Миссия Армения” информирует и призывает бенефициаров свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации, чтобы по возможности предотвратить распространение коронавируса. Как сообщили «Арменпресс»  в управлении по информации и связям с общественностью министерства, организация прекращает деятельность дневных центров и благотворительных столовых, исходя из обеспечения безопасности бенефициаров и сотрудников.

“В то же время сообщаем, что питание граждан, пользующихся благотворительной столовой, посредством сотрудников организации будет доставляться по их месту жительства. Необходимая информация и консультации бенефициарам будут предоставлены по телефону, с понедельника по пятницу с 9: 00 до 18: 00.

По вопросам организации обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями можете звонить по следующим номерам:

  1. Общины Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир - 099 36 36 34
  2. Община Аван - 096 00 26 50
  3. Общины Нор-Норк, Норк Мараш, Абовян - 096 00 27 50
  4. Общины Шенгавит, Эребуни, Нубарашен - 091 74 47 64
  5. Общины Ачапняк, Давиташен - 096 00 91 18
  6. Община Ванадзор - 096 00 29 90
  7. Община Спитак - 096 00 24 90
  8. Община Чамбарак - 096 00 25 70
  9. Община Сисиан - 096 00 27 80
  10. Община Ташир– 096 00 25 90
  11. Община Артик - 096 00 24 99
  12. Община Раздан - 093 27 88 17
  13. Алавердская община - 096 00 24 88
  14. Община Севан - 096 00 27 10
  15. Община Чаренцаван - 096 00 25 40
  16. Община Масис - 096 00 24 80
  17. Община Арташат - 096 00 26 40
  18. Община Капан - 096 00 25 60
  19. Община Гюмри - 096 00 27 40

Временно прекращается также и организация других мероприятий, в срочных случаях, сохраняя нормы безопасности, будет организоваан прием в офисах и / или в виде домашних визитов”, - говорится в сообщении.


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