Благотворительные столовые закрыты: питание будет доставляться по месту жительства бенефициаров

В сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов Армении, организация “Миссия Армения” информирует и призывает бенефициаров свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации, чтобы по возможности предотвратить распространение коронавируса. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью министерства, организация прекращает деятельность дневных центров и благотворительных столовых, исходя из обеспечения безопасности бенефициаров и сотрудников.

“В то же время сообщаем, что питание граждан, пользующихся благотворительной столовой, посредством сотрудников организации будет доставляться по их месту жительства. Необходимая информация и консультации бенефициарам будут предоставлены по телефону, с понедельника по пятницу с 9: 00 до 18: 00.

По вопросам организации обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями можете звонить по следующим номерам:

Общины Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир - 099 36 36 34 Община Аван - 096 00 26 50 Общины Нор-Норк, Норк Мараш, Абовян - 096 00 27 50 Общины Шенгавит, Эребуни, Нубарашен - 091 74 47 64 Общины Ачапняк, Давиташен - 096 00 91 18 Община Ванадзор - 096 00 29 90 Община Спитак - 096 00 24 90 Община Чамбарак - 096 00 25 70 Община Сисиан - 096 00 27 80 Община Ташир– 096 00 25 90 Община Артик - 096 00 24 99 Община Раздан - 093 27 88 17 Алавердская община - 096 00 24 88 Община Севан - 096 00 27 10 Община Чаренцаван - 096 00 25 40 Община Масис - 096 00 24 80 Община Арташат - 096 00 26 40 Община Капан - 096 00 25 60 Община Гюмри - 096 00 27 40

Временно прекращается также и организация других мероприятий, в срочных случаях, сохраняя нормы безопасности, будет организоваан прием в офисах и / или в виде домашних визитов”, - говорится в сообщении.