Благотворительные столовые закрыты: питание будет доставляться по месту жительства бенефициаров
В сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов Армении, организация “Миссия Армения” информирует и призывает бенефициаров свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации, чтобы по возможности предотвратить распространение коронавируса. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью министерства, организация прекращает деятельность дневных центров и благотворительных столовых, исходя из обеспечения безопасности бенефициаров и сотрудников.
“В то же время сообщаем, что питание граждан, пользующихся благотворительной столовой, посредством сотрудников организации будет доставляться по их месту жительства. Необходимая информация и консультации бенефициарам будут предоставлены по телефону, с понедельника по пятницу с 9: 00 до 18: 00.
По вопросам организации обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями можете звонить по следующим номерам:
- Общины Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир - 099 36 36 34
- Община Аван - 096 00 26 50
- Общины Нор-Норк, Норк Мараш, Абовян - 096 00 27 50
- Общины Шенгавит, Эребуни, Нубарашен - 091 74 47 64
- Общины Ачапняк, Давиташен - 096 00 91 18
- Община Ванадзор - 096 00 29 90
- Община Спитак - 096 00 24 90
- Община Чамбарак - 096 00 25 70
- Община Сисиан - 096 00 27 80
- Община Ташир– 096 00 25 90
- Община Артик - 096 00 24 99
- Община Раздан - 093 27 88 17
- Алавердская община - 096 00 24 88
- Община Севан - 096 00 27 10
- Община Чаренцаван - 096 00 25 40
- Община Масис - 096 00 24 80
- Община Арташат - 096 00 26 40
- Община Капан - 096 00 25 60
- Община Гюмри - 096 00 27 40
Временно прекращается также и организация других мероприятий, в срочных случаях, сохраняя нормы безопасности, будет организоваан прием в офисах и / или в виде домашних визитов”, - говорится в сообщении.
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