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Между Арменией и Ираном устанавливаются исключения по части перевозки некоторых товаров

Между Арменией и Ираном устанавливаются исключения по части перевозки некоторых товаров

Министерство экономики Армении сообщает, что с сегодняшнего дня между Арменией и Ираном устанавливаются некоторые исключения по части перевозки товаров, имеющих экономическое значение.

Как передает «Арменпресс», в связи с необходимостью доставки товаров, перевозимых в рамках гуманитарной помощи, и процедуры их перевозки, в решение правительства от 24 февраля 2020 года были внесены изменения, позволяющие оборот некоторых дополнительных видов сырья между Арменией и ИРИ.

Перевозки будут осуществляться посредством загрузки на территории между административным зданием и мостом пограничного пункта Мегри под контролем Комитета государственных доходов, Министерства здравоохранения Республики Армения и Службы национальной безопасности.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по этим товарным кодам, должны обратиться в Комитет государственных доходов, который, получив согласие Министерства экономики, разрешит перевозку товаров.

Ранее была разрешена перевозка некоторых товаров медицинского назначения.


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