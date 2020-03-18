Из 84 человек с коронавирусом - лишь у двоих пневмония: они в хорошем состоянии

Из 84 человек, с подтвержденным коронавирусом, лишь у двоих пневмония: они в хорошем состоянии. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Из 84 наших соотечественников всего 26 человек имеют температуру выше 37, всего 6 человек имеют температуру 38 и выше, у нас нет пациентов с температурой 39 градусов. У двоих пневмония, на данный момент оба в хорошем состоянии. У одного температура - 36,5 градуса, у другого - 37,3 градуса”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что нет проблем у лиц, инфицированных коронавирусом из групп риска и у лиц возрастной группы.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.