Недостатка алкогеля в стране нет: Пашинян о панических закупках алкогеля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит в стране недостатка в алкогеле. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Сегодня я выяснил, что в Армении ежедневно вырабатывается 11 тысяч литров спирта, около половины идет на производство алкогеля. Тот факт, что есть аптеки, в которых нет алкогеля, свидетельствует о том, что в вопросе алкогеля мы имели дело с паническими закупками. Наши расчеты показывают, что сегодня в домах наших любимых соотечественников накоплено огромное количество алкогеля. Недостатка в алкогеле в стране нет”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что на данный момент в Армении есть три компании, которые производят алкогель, и есть информация, что в ближайшее время к этому процессу присоединится и четвертая.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.