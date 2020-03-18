Анна Акопян обратилась в Министерство здравоохранения Армении для участия в волонтерских работах

Пресс-секретарь супруги премьер-министра Армении Анны Акопян Асмик Арутюнян ответила на записи в интернете, выражающие беспокойство по поводу теста коронавируса Акопяна.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написала на своей странице в Facebook.

“По поводу беспокойства сообщаю, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян вечером 15 марта также прошла тест коронавируса, результат которого был отрицательным. С 16 марта Анна Акопян находится в Ереване”, - отметила она.

Арутюнян также сообщила, что в связи с распространением коронавируса и установлением чрезвычайного положения Анна Акопян все встречи отложила на неопределенное время.

“Как мы уже сообщали, Фонд “Мой шаг” рассматривает возможность оказания помощи пожилым людям, находящимся в уязвимой группе. В настоящее время сотрудники фонда проводят консультации, исследования для того, чтобы выявить все потребности. Как председатель Совета попечителей фонда Анна Акопян координирует эти работы из дома”, - написала пресс-секретарь супруги премьер-министра.

Она сообщила, что, взяв на себя социальную ответственность, супруга премьер- министра Армении вчера утром обратилась в Министерство здравоохранения для участия в волонтерских работах.