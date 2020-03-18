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Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой

Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой

Из-за карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса в мире, вода в каналах Венеции стала значительно чище, сообщает The Art Newspaper.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сейчас жителям города запрещено без веских оснований покидать дома. Из-за отсутствия пешеходов, движения в каналах, туристов и закрытых музеев улицы и площади города стали выглядеть чище.

Оставшиеся в городе венецианцы смоли сделать фотографии рыб и мигрирующих птиц, плавающих в воде.

Эти публикации набрали тысячи лайков и положительных комментариев в Сети.


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БелТА


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