Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84

В Армении зафиксировано 6 новых случаев коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Зафиксировано 6 новых случаев коронавируса. Общее число – 84. 81% случаев - это цепочки Эчмиадзина и предприятия”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что на данный момент изолировано 444 человека, правительство 799 человек призвало к самоизоляции в домах.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.