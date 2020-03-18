В Ширакской области есть труднопроходимые автодороги
11:05, 18 Март, 2020
В Ширакской области метель, гололедица.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака, отметив, что по положению на 9:30 18 марта на автодорогах всех регионов области сильная метель. Труднопроходимы дороги в Ашоцке, Амасии, Артике, Ани и в Ахуряне.
Обслуживающие компании проводят работы по очистке снега и обработке дорожного покрытия солью и песком. На данный момент на дорогах области работают 23 единицы техники.
Областные власти просят жителей выезжать лишь в случаях крайней необходимости.
Арменуи Мхоян
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