Задержек в выплате пенсий и пособий не будет, они будут доставлены по месту жительства бенефициара

С целью обеспечения обычного процесса предоставления пенсий и пособий Министерство труда и социальных вопросов Армении ведет переговоры с ЗАО “Айпост” о том, чтобы сотрудники компании лично посещали бенефициаров с целью доставки наличными получаемых пенсий и пособий по месту их жительства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, им нет необходимости посещать отделения “Айпоста”.

Кроме того, подготовлен и циркулирует проект, согласно которому, если сроки выполнения определенных мероприятий в области пенсий и пособий истекают в марте и в апреле 2020 года, то срок выполнения соответствующей обязанности, в силу права, продлевается до 31 мая 2020 года. Нет необходимости посещать службы социального обеспечения с этой целью.

Проектом предлагается также продлить и срок прихода в банк пенсионеров, если он истекает до 30 апреля и пенсионеры находятся в Республике Армения. Нет необходимости являться в банк и с этой целью.

Из Министерства труда и социальных вопросов Армении сообщают, что задержки в выплате пенсий и пособий не предусматривается, процесс будет осуществляться своевременно, в установленном законом порядке.