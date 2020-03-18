Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Холодные воздушные потоки отступают, ожидается повышение температуры

Холодные воздушные потоки отступают, ожидается повышение температуры

С утра 19 марта циклон на территории Армении начнет постепенно слабеть. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“С ослабением циклона, сократится и продолжительность осадков, и территориальная вовлеченность, они будут кратковременными и в отдельных районах. В течение дня будут также и солнечные часы. Холодные арктические воздушные потоки с завтрашнего дня также начнут отступать, поэтому температура воздуха с середины дня 19 марта по 23 марта постепенно повысится на 5 - 6 градусов”, - отметил Гагик Суренян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации