Холодные воздушные потоки отступают, ожидается повышение температуры

С утра 19 марта циклон на территории Армении начнет постепенно слабеть. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“С ослабением циклона, сократится и продолжительность осадков, и территориальная вовлеченность, они будут кратковременными и в отдельных районах. В течение дня будут также и солнечные часы. Холодные арктические воздушные потоки с завтрашнего дня также начнут отступать, поэтому температура воздуха с середины дня 19 марта по 23 марта постепенно повысится на 5 - 6 градусов”, - отметил Гагик Суренян.