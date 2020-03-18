Спасатели вынесли автомобиль из оврага

17-го марта в 18:47 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги Спитак-Ереван и скатился в ущелье. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что на 16-ом км автодороги Спитак-Ереван автомобиль марки “BMW” (водитель Аркадий Г.) выехал за проезжую часть дороги и свалился в овраг.

Спасатели вытащили автомобиль из оврага.