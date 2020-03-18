Водолазы-спасатели вытащили автомобиль, упавший в озеро Севан

17-го марта в 17:45 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле памятника Ахтамар села Цовагюх Гегаркуникской области автомобиль упал в озеро Севан, есть пострадавший. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС Армении.

Выяснилось, что на 71-ом км автодороги Ереван-Дилижан автомобиль марки “BMW” (водитель-Саят М., 1979 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся в озеро Севан (глубина 70 см). Для извлечения автомобиля из воды была необходима специальная техника.

До прибытия спасателей водитель был доставлен в медицинский центр Севана, где его состояние оценили как удовлетворительное.

Спасатели вытащили машину из воды при помощи специальной техники.