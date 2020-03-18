На турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам состоялись партии первого тура
В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, там состоялся первый тур.
Как передает «Арменпресс», в первом туре победу одержали Ван Хао из Китая и Ян Непомнящий. Пары Лаграв - Каруана, Грищук - Алексеенко поделили очки.
После первого тура лидируют Хао и Непомнящий, которые имеют по одному очку.
В турнире участвуют 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао и Максим Вашье-Лаграв. Отметим, что из-за коронавирусной ситуации от участия в турнире отказался обладатель Кубка мира Теймур Раджабов и вместо него в турнир был включен Вашье-Лаграв. Раджабов просил ФИДЕ отложить турнир.
Турнир завершится 5-го апреля.
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