На турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам состоялись партии первого тура

В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, там состоялся первый тур.

Как передает «Арменпресс», в первом туре победу одержали Ван Хао из Китая и Ян Непомнящий. Пары Лаграв - Каруана, Грищук - Алексеенко поделили очки.

После первого тура лидируют Хао и Непомнящий, которые имеют по одному очку.

В турнире участвуют 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао и Максим Вашье-Лаграв. Отметим, что из-за коронавирусной ситуации от участия в турнире отказался обладатель Кубка мира Теймур Раджабов и вместо него в турнир был включен Вашье-Лаграв. Раджабов просил ФИДЕ отложить турнир.

Турнир завершится 5-го апреля.