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Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей с большим весом и с прицепом

Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей с большим весом и с прицепом

Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей с большим весом и с прицепом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

“Сообщаем, что по положению на 9:45 18-го марта из-за обильного снегопада и с целью обеспечения безопасности движения дилижанские повороты закрыты для грузовых автомобилей с большим весом и с прицепом. Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком”, - говорится в сообщении министерства.


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