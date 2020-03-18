Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей с большим весом и с прицепом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

“Сообщаем, что по положению на 9:45 18-го марта из-за обильного снегопада и с целью обеспечения безопасности движения дилижанские повороты закрыты для грузовых автомобилей с большим весом и с прицепом. Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком”, - говорится в сообщении министерства.