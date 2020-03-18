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Дни игр клубного чемпионата мира по футболу также изменились

Дни игр клубного чемпионата мира по футболу также изменились

Клубный чемпионат мира по футболу также отложен.

Как передает «Арменпресс», изначально клубный чемпионат мира должен был состояться в 2021 году. Однако чемпионат, по всей видимости, состоится в следующем году,  пока нет определенности. Он проходит раз в 4 года, в нем принимают участие 24 команды.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 187 тысяч человек.


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