Дни игр клубного чемпионата мира по футболу также изменились

Клубный чемпионат мира по футболу также отложен.

Как передает «Арменпресс», изначально клубный чемпионат мира должен был состояться в 2021 году. Однако чемпионат, по всей видимости, состоится в следующем году, пока нет определенности. Он проходит раз в 4 года, в нем принимают участие 24 команды.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 187 тысяч человек.