Арсен Торосян сделал денежный перевод на счет, открытый для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сделал денежный перевод на казначейский счет, который предусмотрен для содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на профилактику и преодоление коронавирусной инфекции.

“Я перечислил 100.000 драмов в поддержку борьбы с коронавирусным заболеванием”, - сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в социальной сети Facebook.

Как передает «Арменпресс», Министерство финансов открыло казначейский счет с целью содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на предотвращение и преодоление коронавирусной инфекции. Получатель - центральное казначейство, номер казначейского счета -900005001947. При перечислении следует отметить цель “Содействие борьбе с коронавирусным заболеванием”. Полученные средства будут использованы на поощрение медицинского персонала, приобретение медицинских принадлежностей и оборудования, а также на улучшение условий в зданиях медицинских центров.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы против распространения коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в решении правительства.