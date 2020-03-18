Фильмы, которые вы можете просмотреть за эти дни: рекомендуют киноведы

Представители различных сфер искусства предлагают обогатить проводимые дома дни просмотром интересных фильмов, снятых в разные времена, которые могут подарить положительные эмоции, улыбки и другие эмоции.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» кинорежиссер Давид Сафарян посоветовал поклонникам киноискусства посмотреть фильмы “Новые времена” Чарли Чаплина, “Аборигены” Артавазда Пелешяна, “Мададайо” Акиры Куросавы, “Репетиция оркестра” Федерико Феллини и его же “28:94 по местному времени”.

Говоря о своем фильме, Сафарян сказал, что, увы, в Армении мало кто видел его фильм, в то время как он о стойкости нашего народа, народа, который даже в самые трудные минуты не теряет своего морального лица и облика. Герои фильма умеют преодолевать и психологические, и физические трудности, и стоящие перед ними задачи. Это документирование того времени, и мне не стыдно называть название моего фильма рядом с классическими фильмами”, - отметил режиссер.

По его словам, все перечисленные фильмы по своему значению, идее замечательны, а также они призывают не забывать смеяться.

Певец, композитор Арам MP3 считает, Он оставляет выбор за любителями киноискусства, отмечая, что они могут получить положительный заряд, зарегистрировавшись на Netflix и наслаждаясь интересными шоу-программами, предложенными компанией. Он думает, что необходимо смотреть позитивные, семейные и консолидирующие фильмы.

Актер государственного кукольного театра им. О. Туманяна Григор Акопян считает, что хороших фильмов много, и довольно сложно выделить лишь некоторые из них, но его особенно впечатлил фильм “День сурка”, снятый в 1992 году. Фильм о метеорологе Филе Коннорсе, который на ежегодном праздновании Дня сурка выпадает из времени. Переосмыслив свое отношение к жизни, герою удается привлечь внимание любимой женщины и выйти из этого состояния.

Акопян советует посмотреть также фильмы “Шоу Трумэна”, “Кин, дза, дза”, “Дерсу Узала” и “Догвил”, которые также не разочаруют любителей киноискусства.

Режиссера драматического театра им. Грачья Капланяна, актера Григора Хачатряна восхитили несколько фильмов, представленных на “Оскар-2020” Американской киноакадемии: “Ирландец” Мартина Скорсезе, “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино и южнокорейская картина “Паразиты”.

“Меня очень радует тот факт, что Американская киноакадемия вновь вручает награды достойным фильмам. Тем не менее, из этих трех лент следует выделить фильм “Однажды в Голливуде”. Люблю, когда в кино бывают загадочные моменты, нравится, что фильм снят также и для тех людей, которые знают, что такое кино. Есть фастфудные фильмы, в которых только то, что видно на экране, в них нет никакой смыслового или глубинного веса, а “Однажды в Голливуде” требует от зрителя подготовки. Перед тем, как посмотреть фильм, нужно ознакомиться с историей американской киноиндустрии 60-х годов, только затем станет ясна идея режиссера, его прочтение этой темы”, - отметил Хачатрян и добавил, что фильм привлекателен и тем, что он касается профессий актера, режиссера и еще раз подчеркивает их важность и серьезность.

Депутат парламентской фракции “Мой шаг”, актер Грачья Акопян предлагает посмотреть фильмы “Большие надежды”, “Непристойное предложение”, “Интерстеллар”, “Отель Мумбаи” и “Паразиты”. Фильм “Паразиты” удостоился премии “Оскар” Американской киноакадемии по четырем номинациям: “Лучший сценарий”, “Лучший иностранный фильм”, “Лучший режиссер” и “Лучший фильм”. В картине семья ленивых людей не хочет работать и живет, шантажируя богатых. Но однажды, проявив интерес к очередному богатому человеку, члены семьи оказываются в безвыходной ситуации.

С целью предотвращения распространения коронавируса нового типа в Республике Армения сроком на один месяц – с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. Отложено или отменено множество массовых мероприятий.

Анжела Амбарцумян