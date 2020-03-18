На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что по состоянию на 08:35 18-го марта в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Труднопроходимы перевал Варденяц и автодороги села Амасия Ширакской области.

В селах Ашоцк, Амасия Ширакской области, в городах Ванадзор, Ташир, Степанаван Лорийской области, Гавар, Мартуни, Чамбарак Гегаркуникской области и в районе Арагац Арагацотнской области идет снег.

На автодорогах Лорийской области местами гололедица.

На участке Сараван-Зангер – туман, в городе Гюмри Ширакской области, в селах Ахурян, Амасия –метель.

В городах Горис и Капан Сюникской области – туман.