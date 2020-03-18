В инфекционной больнице “Норк” идет строительство, прибавятся новые больничные палаты
Строительство модульного приемного отделения ереванской инфекционной больницы “Норк” идет полным ходом.
Как передает «Арменпресс», министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook отметил, что за 3 - 4 дня в больнице прибавится 40 новых палат.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 78. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.
Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.
“В рамках борьбы против распространения коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.
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