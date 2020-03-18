Цены на цветные металлы - 17-03-20

ЛОНДОН, 18 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.42% и составила 1655.00 долларов США, цена на медь снизилась на 5.89% и составила 5221.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.92% и составила 1717.00 долларов США, цена на никель снизилась на 6.42% и составила 11810.00 долларов США, цена на олово снизилась на 5.79% и составила 15450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.65% и составила 1950.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.33% и составила 19952.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.69% и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.