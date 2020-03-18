"Республика Армения": АРМЯНСКИЙ СПОРТ ОКАЗАЛСЯ В БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ СИТУАЦИИ

В связи с быстрыми темпами распространения коронавируса нового типа в стране и за ее пределами, приведшей к введению в Армении режима чрезвычайной ситуации, спортивная жизнь в республике замерла. Отменены практически все соревнования, приостановлены тренировки в спортшколах и частных клубах, в вынужденном простое оказались сборные команды. Тренеры в растерянности и пока не представляют, когда и с какой точки придется возобновлять работу. Специалисты заверяют: такого в армянском спорте не было даже в начале 90-х годов, когда жизнь в стране на несколько лет была парализована.

Между тем, список отмененных и перенесенных спортивных мероприятий обновляется каждый день. Так, Федерация футбола Армении объявила об отмене ближайших международных встреч национальной сборной с командами Узбекистана и Казахстана. Эти выездные контрольные игры были намечены на 26 и 30 марта соответственно в Ташкенте и Алматы. Кстати, вероятность отмены матча с участием казахских и армянских футболистов возникла еще в конце прошлой недели, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел мораторий на проведение в стране любых публичных мероприятий, в том числе международного значения. К тому моменту ситуация в Узбекистане была менее тревожной, поэтому теплилась надежда, что хоть одну контрольную встречу наши футболисты проведут. Однако, через пару дней стало известно о полном аннулировании договоренностей.

На коронавирусной почве на неопределенный срок перенесены также отборочные матчи чемпионата Европы по футзалу между сборными Армении и Болгарии, которые должны были состоятся 8 и 14 апреля в Софии и Ереване. По решению УЕФА, эти игры должны пройти до декабря текущего года. Ожидается, что Союз европейских футбольных ассоциаций перенесет и очередные матчи отборочного турнира континентального первенства среди игроков до 21 года. В рамках этого турнира молодежная сборная Армении готовилась 26 и 31 марта принять шведских и исландских сверстников. Перенесен и запланированный на 16-23 апреля в Ереване «Турнир развития» под эгидой УЕФА, в котором ожидалось участие юношеских сборных (игроков до 14 и 15 лет) Армении, Беларуси, Черногории, Катара и Кыргызстана.

Подробности читаете в газете «Республика Армения» 18 марта 2020г.