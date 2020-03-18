"Республика Армения: "ДРЕВНИЙ АЗЕРБАЙДЖАН"?  ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не оставляет попыток заручиться в своей антиармянской политике поддержкой всех мусульманских стран и придать религиозный характер своему противостоянию с Арменией и Арцахом. Разрушитель более 10 тысяч средневековых хачкаров на армянском кладбище в Нахиджеване и построения на этом месте военного полигона, а также десятков армянских храмов на территории искусственно созданного российскими большевиками и турецкими кемалистами в начале ХХ века гособразования под названием "Азербайджан" ничтоже сумняшеся обвиняет Армению и Арцах в «разрушении "мусульманских мечетей". И это в то время, когда в Армении действует восстановленная при финансировании Ирана "Голубая мечеть", являющаяся одним из культурных центров иранской общины Армении, а в древней столице Арцаха - Шуши при сотрудничестве армянских и иранских специалистов отреставрирована мечеть Гоар-Ага.

Видимо, официальному Баку не дают покоя хорошие отношения Армении с Ираном, а также практически со всеми мусульманскими, арабскими государствами, кроме однозначно поддерживающих Азербайджан Турции и Пакистана.

А ведь совсем недавно у Алиева, участвовавшего в открытии историко-краеведческого музея в районе Товуз, чуть не отпала челюсть при виде карты “древнего Азербайджана”, на которой не было не только названий ни азербайджанских городов, ни, естественно, самого Азербайджана, но даже древней Кавказской Албании, которую азербайджанские горе-историки объявили "древним Азербайджаном". Зато на карте гордо красовалось древнее царство Урарту на Армянском нагорье. Особенно возмущенный наличием названия армянского города Сисиан, Алиев напустился на главу исполнительной власти района Мамеда Мамедова, робко сообщившего, что карту ему дали в Министерстве культуры. Указание Алиева, взращивающего молодое поколение своей страны на лживой истории и ненависти к армянам, а также к другим коренным народам, которые, в отличие от появившихся только в 1930-х годах азербайджанцев, до того именовавшихся "закавказскими татарами", было более чем ожидаемым - "переделать, сделать карты точными", чтобы они соответствовали идеологии официального Баку о том, что Армения и Арцах были созданы на якобы азербайджанских землях. И в этом вопросе Алиев уповает на мусульманские страны, призывая азербайджанских депутатов проводить в этих странах "разъяснительную работу".

Подробности читаете в газете «Республика Армения» 18 марта 2020г.