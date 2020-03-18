МИД призывает граждан Армении, желающих пересечь границу РФ-Грузия воспользоваться воздушным путем

Пересечение границы грузовых автомобилей, въезжающих в Россию, а также выезжающих из РФ в Армению через Верхний Ларс и армяно-грузинскую границу на данный момент приостановлено только из-за обильного снегопада. После открытия дороги грузовые автомобили смогут пересечь армяно-грузинскую, а также и российско-грузинскую границу. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ограничения на передвижение граждан Армении и грузовых автомобилей по территории Грузии.

“Сообщаем, что согласно достигнутой между правительствами Армении и Грузии договоренности, грузоперевозки между двумя странами осуществляются бесперебойно.

В последние дни МИД Армении, дипломатические представительства Армении в Грузии и в России неоднократно заявляли, что, исходя из неблагоприятных погодных условий, продолжает оставаться закрытым отрезок дороги Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Одновременно было заявлено, что въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути (через армяно-грузинскую, российско-грузинскую, турецко-грузинскую границу, а также воздушным и морским путем).

Сообщаем, что скопления грузовых автомобилей наблюдаются как на территориях, прилегающих к армяно-грузинской границе (Баграташен-Садахло) и российско-грузинской (Верхний Ларс-Казбеги), так и на разных участках автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Добавим, что пересечение границы грузовых автомобилей, отправляющихся в Россию, а также направляющихся из РФ в Армению, через Верхний Ларс, а также армяно-грузинскую границу на данный момент остановлено только из-за обильного снега. После открытия автодороги грузовые автомобили смогут пересечь армяно-грузинскую, а также российско-грузинскую границу.

Несмотря на наши призывы, на российском участке КПП “Верхний Ларс” в настоящее время есть граждане Армении, желающие пересечь российско-грузинскую границу. Учитывая, что из-за неблагоприятных погодных условий дорога не будет открыта до вступления в силу решения правительства Грузии о запрете въезда иностранцев в Грузию / 18.03.2020, мы призываем наших граждан вернуться к месту отбытия и в максимально сжатые сроки воспользоваться воздушными путями в Армению, в частности, ближайшими аэропортами Мин-Вод, Краснодара, Ростова-на-Дону.

Еще раз призываем наших граждан воздержаться от возвращения в Армению через Грузию и воспользоваться исключительно воздушным путем. Призываем наших граждан трезво оценивать ситуацию”, - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД.