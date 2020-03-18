Газета “Айастани Анрапетутюн”: Общими усилиями попытаемся найти правильные решения

“В эти дни, по понятным причинам, было отменено множество зарубежных визитов, путешествий, турпакетов, в результате чего многие туристические организации оказались перед проблемой возврата больших сумм. Руководители действующих в этой сфере многочисленных туристических компаний обратились с этой проблемой в армянскую Федерацию туризма и попросили быть последовательными в вопросе поиска выходов из сложившейся ситуации. Об этом была беседа “Айастани Анрапетутюн” с президентом Армянской федерации туризма, специалистом в сфере туризма Мехаком Апресяном. Он, в частности, отметил: “В первую очередь мы должны оказать скоординированную поддержку сфере, мы должны суметь рассчитать размер ущерба и, по возможности, принять необходимые меры. Я предлагаю добросовестным налогоплательщикам оказать финансовую поддержку в виде налоговых льгот и беспроцентных кредитов. Например, на основании результатов налоговых платежей за 2019 год. К 20 апреля хозяйствующий субъект должен уплатить налог на прибыль в соответствии со своей прибылью. По части налоговых льгот можно рассмотреть вопрос о продлении в рассрочку или пересмотре ставок. Есть транспортные компании, которые имеют большие кредиты, инвестировали, обновили свой транспортный парк на довольно дорогих автомобилях, и должны вовремя оплатить кредиты. В этом случае им нужно предоставить “кредитный отпуск”. Речь не только о транспортных компаниях, но и о туроператорах и туристических компаниях”.

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