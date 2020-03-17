Количество изолированных в Армении граждан достигнет 600

Число людей, подозреваемых в заражении коронавирусом в Армении, достигнет 600 человек. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«К концу этого дня у нас будет около 600 изолированных граждан. Возможно, что еще несколько сотен будут изолированы, после чего будет применяться только принцип самоизоляции», - отметил Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 78. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.