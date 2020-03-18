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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Крест на холме, “охраняющий” покой и мир села

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Крест на холме, “охраняющий” покой и мир села

“Недавно в селе Вургаван Кашатагского района на одном из холмов, напротив школы был установлен крест высотой более 5 м.  По словам главы общины Мясника Григоряна, по желанию односельчан и в результате совместной работы крест “охраняет” село.

16 марта состоялся обряд освящения креста, организованный духовным пастырем Кашатага иереем Бенджамином Цатуряном. Учитывая нынешнюю ситуацию, в духовной церемонии участвовало немного людей. На мероприятии присутствовала в основном молодежь общины во главе с руководителем и создатели креста. Как и принято, духовный отец молитвой “Отче наш” начал церемонию благословения Креста. Под звуки духовных песен, шараканов, он окропил крест святой водой и вином. Вместе с помощником Варданом он освятил и крест, и прилегающую территорию, пожелав, чтобы Господь поддерживал армянскую страну, село Вургаван и тех, кто установил этот крест. Завершив обряд благословения, иерей Бенджамин обратился к присутствующим, выразил благодарность за совершение богоугодного дела, пожелал мастерам сил и энергии”.

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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