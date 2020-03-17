В Армении количество случаев заражения коронавирусом достигло 78 

В Армении зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«У нас есть еще 6 подтвержденных случаев, связанных с производственным цехом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 78», - отметил Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 72. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.