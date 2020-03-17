Министр высокотехнологической промышленности призвал граждан пользоваться онлайн- услугами

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян призвал граждан пользоваться онлайн-услугами. Как сообщает Арменпресс, Аршакян сказал об этом на пресс-конференции 17 марта.

«Я еще раз призываю наших сограждан пользоваться онлайн-услугами. Понятно, что они доступны не для многих слоев населения. Я просто попрошу нашу молодежь потратить немного времени и попытаться научить наших граждан старшего возраста пользоваться этими услугами», - сказал Аршакян.

Акоп Аршакян отметил, что социальные выплаты и пенсии, во всех случаях, когда они могут быть доставлены гражданам в квартирах, были поручены для организации процесса.

Акоп Аршакян отметил, что социальные выплаты и пенсии, во всех случаях, когда возможно доставить гражданам до дома, поручено организовать этот процесс.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 72. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.