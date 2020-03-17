В связи с международными перевозками компании «Айпост» возникли логистические проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян в ходе пресс-конференции в правительстве Армении.

«Сегодня мы уже констатировали, что в связи с международными перевозками компании «Айпост» возникли логистические проблемы. Как вы знаете, существуют некоторые ограничения на полеты в Армению и не только в Армению, и мы должны попросить людей, которые заказали товары и ожидают их получения в эти дни, с пониманием отнестись к ситуации. Это международные логистические проблемы, и эти грузы могут быть заблокированы в том или ином аэропорту», - сказал Аршакян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 72. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.