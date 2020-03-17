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УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на более поздний срок. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Marca.

По данным источника, решающий матч Лиги чемпионов перенесен с 30 мая на 27 июня. Место проведения финала остается неизменным - "Олимпийский стадион Ататюрка" в турецком городе Стамбул. Финал Лиги Европы перененесен с 27 мая на 24 июня. Матч пройдет в польском в Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск".

Причиной переноса сроков финалов является пандемия китайского коронавируса COVID-19.


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