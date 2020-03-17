Пашинян видит необходимость в изменении отношения к коронавирусу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает вероятным, что есть много людей, которые заразились коронавирусом, выздоровели, но не знали об этом. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Анализируя ситуацию, я понимаю, что многие граждане заболевают и выздоравливают, сами не догадываясь об этом. Об этом нам также подсказывает состояние наших диагностированных случаев. В 90% случаев либо высокая температура отсутствует, либо температура невысокая. По всей вероятности, многие люди, которые за это время заразились коронавирусом, вылечились, но они сами не знают, что заболели и вылечились», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что следует изменить отношение к коронавирусу.

«Я думаю, что мы должны изменить наше отношение к коронавирусу, относиться к нему как к заболеванию, которое довольно опасно для людей пожилого возраста, как и грипп. Нашей главной задачей должно быть уделение внимания нашим любимым родителям, бабушкам и дедушкам», - сказал премьер-министр.