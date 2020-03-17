Армянскоe обществo Красного Креста предсатвило свои действия во время чрезвычайного положения

Армянское общество Красного Креста, будучи поддерживающей правительство в гуманитарной сфере структурой и самой крупной в стране волонтерской организацией, а также имея представительства во всех областях и многочисленных общинах страны, всегда было рядом с правительством и населением. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении АОКК, которое приводим ниже:

“В дни чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией коронавируса, АОКК будет предоставлять следующие услуги:

1․ Центры социально-психологической помощи Армянского общества Красного Креста в сотрудничестве с министерством здравоохранения Армении будут работать в экстренном режиме (адреса: улица Пароняна 21/1, Исаакяна 28, электронный адрес: [email protected], Центральная площадь Гавара, Дом культуры 52, [email protected], город Дилижан, ул. Мясникяна 53, Палата культуры, [email protected]), где психологи АОКК будут осуществлять координацию волонтеров: регистрацию и направление.

2. Учитывая, что одинокие пожилые люди и лица с ограниченными возможностями более уязвимы для инфекции, Армянское общество Красного Креста мобилизовало весь свой волонтерский потенциал для оказания помощи одиноким пожилым людям и инвалидам в бытовых вопросах, в том числе в осуществлении покупок, чтобы ограничить рамки их контактов.

3․ Волонтеры АОКК свяжутся с находящимися в изоляции в Цахкадзоре и Дилижане гражданами в режиме онлайн, чтобы выяснить их потребности и передать информацию ответственным сфер.

4. Все службы по уходу АОКК продолжат работать в прежнем режиме.

5. Список переводчиков Армянского общества Красного Креста будет передан в министерство здравоохранения Республики Армения, чтобы иностранцы, которые звонят на горячии линии министерства, могли быть направлены в Армянское общество Красного Креста и иметь доступ к информации на своем языке.

6․ Волонтеры будут распространять информационные листовки среди населения в общественных местах по всей стране (транспортные остановки, продуктовые магазины и аптеки, подземные переходы).

7. Волонтеры АОКК будут распространять информационные материалы и видеоролики на онлайн-платформах”.