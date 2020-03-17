ГКЗЭК предупредила хозсубъектов, продающих продовольствие и предметы первой необходимости

Учитывая озвучиваемую в прессе и социальных сетях обеспокоенность в связи с ростом цен на продукты питания и предметы первой необходимости, нехваткой товаров на рынке и рядом других вопросов, Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения приняла сегодня на заседании решение выступить с предупреждением в адрес хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией продуктов питания и предметов первой необходимости.

Как сообщает Арменпресс, комиссия считает необходимым сообщить, что в условиях чрезвычайного положения факт экономических правонарушений будет оцениваться как отягчающее обстоятельство, а также призывает воздерживаться от действий и поведения, которые могут привести к нарушению положений законодательства о защите экономической конкуренции.