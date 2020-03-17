Премьер-министр Армении Никол Пашинян обходит супермаркеты и продуктовые магазины Еревана. Как сообщает Арменпресс, Пашинян ознакомился с наличием продуктов в магазинах в прямом эфире на своей страницы в Facebook.

В беседе с Пашиняном граждане сообщили, что в магазинах нет проблем с наличием продуктов, и они заняты своими ежедневными покупками.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что в Армении нет продовольственной проблемы, и призвал граждан не делать «кризисных» покупок.