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Пашинян обходит супермаркеты и продуктовые магазины Еревана

Пашинян обходит супермаркеты и продуктовые магазины Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обходит супермаркеты и продуктовые магазины Еревана. Как сообщает Арменпресс, Пашинян ознакомился с наличием продуктов в магазинах в прямом эфире на своей страницы в Facebook.

В беседе с Пашиняном граждане сообщили, что в магазинах нет проблем с наличием продуктов, и они заняты своими ежедневными покупками.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что в Армении нет продовольственной проблемы, и призвал граждан не делать «кризисных» покупок.


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БелТА


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