МОК не планирует переносить Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"МОК по-прежнему полностью связывает себя обязательствами с Олимпиадой 2020 года в Токио, до начала Игр остается больше четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения, любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении на сайте МОК.

"Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм в Токио, является нашей задачей номер один. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и интересов спортсменов, тренеров и команд поддержки. Мы, олимпийское сообщество, поддерживаем друг друга как в хорошие, так и трудные времена. Это олимпийская солидарность определяет нас как сообщество", - сказал президент МОК Томас Бах.

Отмечается, что после консультаций по нынешней ситуации с международными федерациями МОК свяжется со спортсменами и Национальными олимпийскими комитетами в ближайшие дни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.