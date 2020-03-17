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“Миссия Армения” призывает свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации

“Миссия Армения” призывает свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации

Организация “Миссия Армения” совместно с министерством труда и социальных вопросов Республики Армения с целью максимального предотвращения распространения коронавируса сообщает своим бенефициарам и призывает довести до минимума визиты в инфраструктуры организации. Как передает Арменпресс, в заявлении организации также говорится:

“Сообщаем, что организация приостанавливает деятельность дневных центров и благотворительных столовых до окончания объявленного чрезвычайного положения, исходя из соображений безопасности бенефициаров и сотрудников. Бенефициарам будет предоставлена необходимая информация и консультация по телефону с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

По вопросам обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью можно позвонить:

  • Административные районы Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир – 099 36 36 34  
  • Община Аван – 096 00 26 50
  • Административные районы Нор-Норк, Норк Мараш, община Абовян – 096 00 27 50 
  • Административные районы Шенгавит, Эребуни, Нубарашен – 091 74 47 64 
  • Административные районы Ачапняк, Давиташен – 096 00 91 18 
  • Община Ванадзор – 096 00 29 90 
  • Община Спитак  – 096 00 24 90 
  • Община Чамбарак – 096 00 25 70  
  • Община Сисиан  - 096 00 27 80 
  • Община Ташир – 096 00 25 90  
  • Община Артик – 096 00 24 99    
  • Община Раздан – 093 27 88 17    
  • Община Алаверди – 096 00 24 88 
  • Община Севан – 096 00 27 10 
  • Община Чаренцаван – 096 00 25 40   
  • Община Масис – 096 00 24 80   
  • Община Арташат – 096 00 26 40   
  • Община Капан – 096 00 25 60  
  • Община Гюмри – 096 00 27 40    

Временно приостанавливается также организация мероприятий, в экстренном случае аппарат организации, придерживаясь норм безопасности, организует прием на территориях офисов и/или организует домашние посещения.

Напомним, что вы можете отправлять онлайн-запросы по адресу  [email protected] и на страницу организации в Facebook.

Благотворительная общественная организация “Миссия Армения” объявит о дальнейших изменениях в режиме работы”.


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