“Миссия Армения” призывает свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации
Организация “Миссия Армения” совместно с министерством труда и социальных вопросов Республики Армения с целью максимального предотвращения распространения коронавируса сообщает своим бенефициарам и призывает довести до минимума визиты в инфраструктуры организации. Как передает Арменпресс, в заявлении организации также говорится:
“Сообщаем, что организация приостанавливает деятельность дневных центров и благотворительных столовых до окончания объявленного чрезвычайного положения, исходя из соображений безопасности бенефициаров и сотрудников. Бенефициарам будет предоставлена необходимая информация и консультация по телефону с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
По вопросам обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью можно позвонить:
- Административные районы Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир – 099 36 36 34
- Община Аван – 096 00 26 50
- Административные районы Нор-Норк, Норк Мараш, община Абовян – 096 00 27 50
- Административные районы Шенгавит, Эребуни, Нубарашен – 091 74 47 64
- Административные районы Ачапняк, Давиташен – 096 00 91 18
- Община Ванадзор – 096 00 29 90
- Община Спитак – 096 00 24 90
- Община Чамбарак – 096 00 25 70
- Община Сисиан - 096 00 27 80
- Община Ташир – 096 00 25 90
- Община Артик – 096 00 24 99
- Община Раздан – 093 27 88 17
- Община Алаверди – 096 00 24 88
- Община Севан – 096 00 27 10
- Община Чаренцаван – 096 00 25 40
- Община Масис – 096 00 24 80
- Община Арташат – 096 00 26 40
- Община Капан – 096 00 25 60
- Община Гюмри – 096 00 27 40
Временно приостанавливается также организация мероприятий, в экстренном случае аппарат организации, придерживаясь норм безопасности, организует прием на территориях офисов и/или организует домашние посещения.
Напомним, что вы можете отправлять онлайн-запросы по адресу [email protected] и на страницу организации в Facebook.
Благотворительная общественная организация “Миссия Армения” объявит о дальнейших изменениях в режиме работы”.
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