Разрешения на работу иностранцам будут предоставлены исключительно электронным путем

Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения выступило с заявлением в связи с выдачей разрешения на работу иностранцам. Как сообщает Арменпресс, в заявлении министерства говорится:

“Уважаемые граждане, работодатели, иностранцы,

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Армения и защиты общественного здоровья процедура предоставления и отклонения разрешения работодателю иметь иностранного сотрудника в ближайшем будущем будет предоставляться только в электронном виде. Следовательно, просим отправить подписанную и отсканированную версию пакета документов, установленных решением правительством Республики Армения N 493-Н от 12 мая 2016 года, на единую платформу электронных запросов по адресу https://e-request.am/hy/ или по почте, по адресу [email protected], [email protected].

Дополнительную информацию и необходимые формы можно найти на сайте http://employment.am. В случае возникновения вопросов просим позвонить по номеру 095 20 10 20 или 060 65 27 01.

По возможности, мы призываем избегать посещения территориальных отделов службы социального обеспечения, государственного агентства занятости, офисов комиссий медико-социальной экспертизы и социальной помощи в течение следующего месяца”.