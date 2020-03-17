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В Армении 72 случая заражения коронавирусом

В Армении 72 случая заражения коронавирусом

В Армении зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

«У нас есть еще 8 подтвержденных случаев, некоторые из них уже были изолированы, а рамки контактов остальных уточняются. Один из случаев связан с «Эчмиадзином», а другие 7 - с «заводом». В целом, на данный момент подтверждено 72 случая, 1 из которых вылечился», - отметил Торосян.


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БелТА


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