В Армении 72 случая заражения коронавирусом
18:20, 17 Март, 2020
В Армении зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook.
«У нас есть еще 8 подтвержденных случаев, некоторые из них уже были изолированы, а рамки контактов остальных уточняются. Один из случаев связан с «Эчмиадзином», а другие 7 - с «заводом». В целом, на данный момент подтверждено 72 случая, 1 из которых вылечился», - отметил Торосян.
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