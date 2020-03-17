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У изолированных в больнице Шуши граждан коронавирус не подтвердился

У изолированных в больнице Шуши граждан коронавирус не подтвердился

В прессе появилась информация о том, что два гражданина Арцаха были изолированы в больнице Шуши с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Арменпресс, Центр проверки информации связался с министром здравоохранения Арцаха Араиком Багряном, чтобы проверить информацию. Министр подтвердил информацию об изолированных гражданах, однако добавил, что уже получены результаты тестов и они отрицательные.

У граждан не обнаружен коронавирус.


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БелТА


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