У изолированных в больнице Шуши граждан коронавирус не подтвердился
18:00, 17 Март, 2020
В прессе появилась информация о том, что два гражданина Арцаха были изолированы в больнице Шуши с подозрением на коронавирус.
Как сообщает Арменпресс, Центр проверки информации связался с министром здравоохранения Арцаха Араиком Багряном, чтобы проверить информацию. Министр подтвердил информацию об изолированных гражданах, однако добавил, что уже получены результаты тестов и они отрицательные.
У граждан не обнаружен коронавирус.
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